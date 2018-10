TRAGEDIA DEL AVIÓN EGYPTAIR PODRÍA TRATARSE DE UN ACTO TERRORISTA

"No quiero hacer especulaciones, pero si se analiza la situación propiamente dicha, las posibilidades de sufrir un atentado terrorista son mucho más altas que las de tener un fallo técnico", afirmó en conferencia de prensa Sherif Fathi, el ministro de aviación egipcio. Las palabras del funcionario coinciden con el análisis de los expertos"El hecho de que no se enviara un mensaje de emergencia da a entender que hubo un acontecimiento brutal, que podría ser un atentado", según explicó Jean-Paul Troadec, ex director de la Oficina de Investigaciones y Análisis (BEA). TE INTERESA: UN MINUTO DE SILENCIO EN SENADO FRANCÉS POR EL AVIÓN SINIESTRADO "Damos prioridad evidentemente al atentado, el contexto político lo propicia", dijo por su parte el experto en aeronáutica Gérard Feldzer. "La bomba colocada a bordo en (el aeropuerto parisino de) Roissy o en El Cairo es algo posible",puesto que resulta muy difícil controlar "al 100% un aeropuerto, incluso si Roissy está muy vigilado. No es una hipótesis que se pueda descartar", añadió Feldzer. "Lo primero que se tiene que hacer es recuperar los restos, que darán indicaciones sobre el accidente, si hubo una explosión, quizás haya rastros de explosivos", señaló Troadec. Fuente:Infobae