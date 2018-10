LULA: SERIA CANDIDATO EN 2018 PARA PROTEGER LOGROS SOCIALES

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo en entrevista exclusiva para teleSUR que sería candidato presidencial en 2018 "solo para evitar que se destruyan los logros sociales en Brasil". Precisó que en los últimos 12 años los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) lograron sacar de la pobreza extrema a 30 millones de personas. Además, la matrícula universitaria aumentó mucho más que en un siglo de gobiernos de derecha. El exmandatario calificó fuera de lugar que Michel Temer gobierne como si ha sido electo por la mayoría del pueblo de Brasil. “Temer solo es interino, Dilma solo esta suspendida por un capricho político eso debe estar muy claro”, acotó. Lula destacó que el Gobierno interino de Temer durará hasta que se resuelva el juicio político en el Senado. TE INTERESA: BRASIL VIVE LA PRIMERA GRAN MARCHA CONTRA MICHEL TEMER Sostuvo que solo faltan seis senadores por convencer para que apoyen la causa de Dilma. “Eso no es imposible para alguien que convenció a 54 millones de brasileños”, expresó al referirse a la importancia del trabajo de la mandataria. No obstante, dijo que a esos senadores los convencerá su propia conciencia porque “ellos no querrán ser recordados como los senadores que inhabilitaron a una mujer inocente y víctima de una campaña sucia”. Para Lula, quien ayudará a Dilma será el propio pueblo, los sectores populares y la clase campesina que no permitirá que las políticas sociales sean arrebatadas por la derecha. “El propio pueblo es el que decidirá que este país vuelva a tomar sus riendas”, añadió.Lula destacó el apoyo internacional que ha recibido Rousseff tras el golpe de Estado de la derecha brasileña, mediante la figura de un juicio político que la obligó a separarse de cargo por un máximo de 180 días (lo que dure el juicio). MAS DETALLES AQUI: DILMA ROUSSEFF AGRADECE APOYO DE LIDERES Y ORGANISMOS DE AMERICA LATINA Reiteró que es el momento de activar las movilizaciones de calle a favor de la democracia brasileña. “Hacemos política porque creemos que siempre es posible hacer algo más por un país libre y democrático”. Fuente:Telesur