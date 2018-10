BARACK OBAMA ANUNCIA SU RESPALDO A HILLARY CLINTON

6:57 a.m.

None

El presidente Barack Obama declaró este jueves que apoyará a Hillary Clinton candidata virtual del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre. Obama publicó un vídeo minutos después de reunirse con el senador Bernie Sanders, rival de Clinton en el proceso de nominación demócrata. Obama, elegido por primera vez en 2008 y reelegido en 2012, anuncia en el vídeo que hará todo lo posible para lograr la elección de la candidata demócrata. “No creo que haya nadie tan cualificado para ocupar este cargo”. "Estoy con ella", afirmo Obama Te interesa: CLINTON GANA LAS PRIMARIAS EN CALIFORNIA Obama participará el miércoles en un mitin con Clinton en Wisconsin, uno de los estados en disputa. El presidente se ha declarado impaciente por entrar en la campaña. Cree que una victoria del candidato republicano Donald Trump pondría en peligro parte de los logros de su presidencia. Hasta ahora se había mantenido neutral en las elecciones primarias y caucus (asambleas electivas) que desde febrero han enfrentado a Clinton y Sanders. Como líder oficioso del partido, Obama disfruta de una notable influencia para unir a los partidarios de ambos candidatos. La jornada de elecciones primarias del martes dio definitivamente la victoria a Clinton. Pero Sanders todavía no ha reconocido la derrota, un proceso que puede requerir unos días. Obama y Clinton han sido muy cuidadosos para evitar la imagen de que están presionando a Sanders. Obama dedica elogios encendidos a Sanders. “Le he dado las gracias por poner el foco en la desigualdad económica y la influencia exagerada del dinero, y por atraer a jóvenes al proceso”, dice. En el vídeo, el presidente no menciona a Trump. El vídeo, grabado el martes, dura 3 minutos y 15 segundos. Notas relacionadas: HILLARY CLINTON SUGIERE QUE TRUMP QUIERE VOLVERSE UN DICTADOR Fuente:ElPais