TRUMP PIDE QUE LO FELICITEN POR TENER RAZÓN SOBRE EL TERRORISMO ISLÁMICO

Mientras el mundo se horrorizaba por lo sucedido en la discoteca Pulse de Orlando, un tweet del virtual candidato republicano Donald Trump enfureció a los usuarios de las redes sociales.Trump primero arremetió contra le presidente Barack Obama diciendo que fue muy tímido en su a locución en la Casa Blanca después de la tragedia. El magnate dijo que Obama debía renunciar y retó a Hillary Clinton, virtual candidata demócrata, a que fuera más fuerte con su lenguaje sobre las amenazas terrorista. Leer mas: PAPA FRANCISCO CONDENÓ LA MASACRE EN ORLANDO "El presidente Obama desgraciadamente se rehusó incluso a decir las palabras "Islam radical"", dijo Trump en un comunicado. "Por esa razón debería renunciar. Si Hillary Clinton, después de esto, todavía no puede decir las palabras debería retirarse de la carrera". Pero lo que indignó a las personas fue la primera reacción de Trump ante la noticia. Muchos pensaron que el magnate fue egoísta y aprovechó la tragedia para hacer política: "Aprecio las felicitaciones por tener la razón sobre el terrorismo radical islámico, no quiero felicitaciones, quiero mano dura y vigilancia. Debemos ser inteligentes". El tweet no fue bien recibido, porque si bien las autoridades confirmaron que el atacante juró lealtad a ISIS en una llamada al 911 tras empezar el tiroteo, aún no se ha determinado los motivos del ataque, e ISIS no se ha atribuido los hechos. El mensaje causó furia entre los usuarios de las redes sociales, pero eso no detuvo a Trump, que siguió tuiteando sobre la tragedia y la falta de mano dura. "Lo que pasó en Orlando sólo es el principio. Nuestro liderazgo es débil e inefectivo. Yo lo dije y pedí la prohibición. Debe ser estricta", dijo Trump con respeto a sus pronunciamientos anteriores en los que pidió que se restringiera la entrada a musulmanes al país. Fuente:CNN