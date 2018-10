20, Junio, 2016 20, Junio, 2016 1:30 a.m. 1:30 a.m.

MÉXICO: VECINOS DEL PUEBLO NATAL DE “EL CHAPO” DECIDEN HUIR

Algunos habitantes de varias comunidades del estado mexicano de Sinaloa, entre ellas del pueblo natal del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, han huido de sus casas por miedo a enfrentamientos y a la acción de grupos armados. Vecinos de varios pueblos del municipio de Baridaguato entre ellos de La Tuna, donde vive Consuelo Loera, la madre de Guzmán Loera dejaron sus casas “por temor”, ya que comenzó a correr información de que “se suscitarían enfrentamientos entre grupos de delincuentes” y “para no salir lesionados o fallecidos personas inocentes, algunas familias optaron por salirse”, afirmó el viernes el subprocurador del estado, Jesús Martín Robles. Esta zona montañosa en el noroeste de México ha estado tradicionalmente dominada por el Cártel de Sinaloa, liderado por “El Chapo”, por lo que los enfrentamientos generalmente solo se dan cuando las fuerzas armadas efectúan algún operativo o cuando grupos rivales intentan entrar. Luego de escaparse en dos ocasiones, en la actualidad “El Chapo” se encuentra encarcelado a la espera de ser extraditado a Estados Unidos. El diario local Río Doce reportó que, durante la semana, un grupo armado de 150 personas habían tomado La Tuna y otras comunidades de Baridaguato, habían asaltado la casa de la madre del capo, se llevaron varios vehículos y cortaron las líneas de teléfono e internet. Ocho personas murieron, según ese medio. El subprocurador negó que hayan ocurrido esos fallecimientos, aunque sí reconoció que recibieron el reporte de dos personas muertas cerca de Arroyo Seco, pero que al llegar al lugar no localizaron ningún cadáver. No hubo “daños por disparo de arma de fuego” en el domicilio de Consuelo Loera, añadió Robles, y confirmó que la mujer no se encontraba en su casa cuando las autoridades revisaron el lugar. Descartó también que se hubieran cometido secuestros o robos en las poblaciones afectadas, entre otras La Tuna, Huixopa, Arroyo Seco y La Palma. El alcalde de Baridaguato, Mario Valenzuela, dijo a medios locales que en total habían salido huyendo de sus domicilios unas 150 familias de esas comunidades. El municipio de Baridaguato se encuentra en el área conocida como el “Triángulo Dorado”, una zona montañosa entre los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, feudo tradicional e inescrutable del Cártel de Sinaloa y donde prolifera el cultivo de marihuana. Las fuerzas armadas están presentes en esta zona, donde se cree que “El Chapo” estuvo escondido durante meses después de escapar de la cárcel y hasta que fue detenido en enero. FUENTE: MÉXICO(AP)