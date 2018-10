05, Julio, 2016 05, Julio, 2016 5:23 a.m. 5:23 a.m.

FBI NO ENCONTRÓ PRUEBAS SUFICIENTES PARA IMPUTAR A CLINTON

James Comey, director del FBI anunció que no reunieron pruebas suficientes para imputar por negligencia a la candidata demócrata, Hillary Clinton. El funcionario estadounidense si señaló que la ex secretaría de estado había sido “extremamente descuidada” al emplear un correo personal en esta etapa diplomática. Comey pronunció que nigún fiscal razonable presentaría cargos contra ella. “No hay pruebas que respalden una imputación criminal en este caso”, sustentó. La institución ha encontrado, “evidencia de posibles violaciones” de la normativa para la gestión de la información por parte de los empleados del Gobierno estadounidense. Hillary se investigaba por el posible envío o anulación de correos en su cuenta alojado un servidor privado. El escándalo estalló cuando en 2015 el estado se enteró que Hillary había enviado 22 mensajes de correo electrónico desde una cuenta personal cuando la reglamentación exige enviarlos desde cuentas gubernamentales. Sin embargo la candidata cedió el servidor a las autoridades para las respectivas investigaciones El secretario de Estado John Kirby aseguró que los mensajes no serán publicados porque contienen información sensible.