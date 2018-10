20, Julio, 2016 20, Julio, 2016 6:31 a.m. 6:31 a.m.

ESCRITORA DE DISCURSO DE MELANIA TRUMP PIDE PERDÓN

Meredit McIver, fue la responsable del discurso de Melania Trump, en el que usó las mismas palabras de la primera dama de Estados Unidos Michelle Obama en un discurso en la Convención Demócrata de 2008. En un comunicado de la Organización de Trump, se dio a conocer la identidad de la empleada McIver, quien lamentó lo sucedido y afirmó que ofreció su renuncia, pero los Trump la rechazaron. Según McIver, ella habló con Melania sobre fuentes de inspiración para sus palabras. "Alguien que siempre le ha gustado es Michelle Obama. En una conversación telefónica ella me leyó algunos pasajes del discurso de la señora Obama como ejemplos. Tomé notas y luego las incluí en un borrador que terminó siendo parte del discurso final. No revisé los discursos de la señora Obama. Ese fue mi error y me siento terrible por el caos que le causé a Melania y a los Trumps, así como a la señora Obama. No era mi intención hacer daño", dijo McIver. Esto fue lo que dijo Melania Trump en su discurso: "Desde muy joven, mis padres me inculcaron los valores de trabajar duro por lo que se quiere en la vida, que la palabra de uno es un compromiso y que hay hacer lo que se dice y cumplir con las promesas, tratar a las personas con respeto. Me enseñaron y mostraron valores y moral en su vida diaria. Esa es una lección que continúo pasándola a nuestro hijo". "Y tenemos que pasar esas lecciones a las muchas generaciones que siguen. Porque queremos que nuestros hijos en esta nación sepan que el único límite a sus logros es la fuerza de sus sueños y su disposición a trabajar para ellos", prosiguió. Y este es el de Michelle Obama, pronunciado el 25 de agosto de 2008: "Barack y yo fuimos criados con muchos de los mismos valores: trabajar duro por lo que se quiere en la vida, que tu palabra te compromete y hacer lo que se dice que se va a hacer, que hay que tratar a las personas con dignidad y respeto, incluso si no los conoces, e incluso si no estás de acuerdo con ellos. "Y Barack y yo propusimos construir vidas guiadas por estos valores, y pasarlos a la siguiente generación. Porque queremos que nuestras hijas – y todos los niños en esta nación- sepan que el único límite a la altura de sus logros es el alcance de sus sueños y su voluntad de trabajar por ellos", expresó Michelle. Los asesores de Trump atribuyeron la controversia a la parcialidad de los medios y culparon a la campaña de Hillary Clinton, aunque el aparente plagio fue descubierto por un periodista independiente y se viralizó antes de que los aliados de Clinton y los demócratas comentaran al respecto.