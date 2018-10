20, Julio, 2016 20, Julio, 2016 12:54 p.m. 12:54 p.m.

PRESIDENTE INTERINO DE HAITÍ FIRMA DECRETO QUE CONVOCA NUEVAS ELECCIONES

Jocelerme Privert, presidente interino de Haití, firmó hoy el decreto que convoca a nuevas elecciones el próximo 9 de octubre, tras la invalidación de los comicios del octubre de 2015 por supuestas irregularidades. "Estamos en plena crisis y tenemos que tomar nuestra responsabilidad como hombre de Estado", apuntó Privert, cuyo mandato concluyó oficialmente el pasado 14 de junio, pero continúa en el cargo debido a que el Congreso Nacional ha fracasado en las tres convocatorias realizadas para decidir sobre su futuro. Privert, quien antes de asumir el cargo el pasado 15 de febrero se desempeñaba como presidente del Senado, señaló que "sin las elecciones de octubre el Parlamento no va a poder funcionar el próximo año. Hay 10 senadores que terminan sus mandatos este fin de año y sin ellos no vamos a tener un Parlamento". El gobernante interino acusó al Parlamento de "bloquear" la mayoría de los proyectos y de no querer resolver la crisis política del país. "El pueblo está sufriendo pero ellos no tienen prisa para mejorar la situación de la gente", aseveró. "Llamo a todos y todas a participar en las elecciones para la continuación de la democracia en Haití", concluyó. Las elecciones del año pasado invalidadas tuvieron un costo de 100 millones de dólares y la mayoría fue financiada por la comunidad internacional. Desde la creación de una comisión de verificación electoral, que recomendó realizar otra vez las elecciones presidenciales, muchos países donantes expresaron al Ejecutivo provisional haitiano que no ayudarán en la financiación de nuevos comicios. Fuente: Globo Visión.