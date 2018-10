24, Julio, 2016 24, Julio, 2016 6:08 a.m. 6:08 a.m.

VENEZUELA SABRÁ EL MARTES SI SE ACTIVA REVOCATORIO CONTRA MADURO

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciará el martes si la oposición logró validar las firmas para activar el referendo revocatorio contra el mandatario Nicolás Maduro, afirmó este domingo su presidenta, Tibisay Lucena. La titular del CNE explicó que está concluyendo la primera fase de revisión de las 200 mil firmas que se requieren para activar el referendo y el martes 26 de julio, recibirán el informe de los técnicos para proceder a autorizar o no la siguiente etapa. "Esa fase (de revisión) termina el 25 de julio, el 26 se nos debe entregar a nosotros el informe y, cumplidos los requisitos normativos, se le otorgaría a la organización promotora la certificación", explicó la rectora en entrevista con la televisora privada Televen. Si la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) cumplió con validar las rúbricas (que corresponden al 1% del padrón electoral), tendrá que recolectar otras cuatro millones de firmas (20% del registro) para que el referendo sea finalmente convocado. El pasado miércoles, la oposición aseguró que 399 mil firmas de las 407 mil que entregó, ya fueron certificadas, el doble de lo exigido, con base en un acta de la auditoría técnica, de lo cual hasta ahora no se han pronunciado las autoridades. La MUD, que calcula que hay tiempo para que el referendo se realice en octubre o noviembre, acusó al CNE de estar al servicio del gobierno y de buscar dilatar el proceso para que no se realice este año. El CNE "no puede apurar el revocatorio y tampoco lo puede retrasar. ¿Qué es lo que nos corresponde? Atenernos a los lapsos de la normativa", declaró Lucena. La MUD espera que el revocatorio sea realizado este año, pues si Maduro pierde deberá convocarse a elecciones, pero si se efectúa en 2017, y es revocado, sería sustituido por su vicepresidente. El gobierno asegura que no habrá referendo este año porque la oposición empezó tardíamente los trámites.