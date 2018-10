06, Agosto, 2016 06, Agosto, 2016 11:34 a.m. 11:34 a.m.

ATLETA FRANCÉS SE FRACTURA LA PIERNA EN RÍO 2016

En el primer día de competencia tras la ceremonia inaugural, se produjo una de las imágenes más escalofriantes que seguramente dejarán los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El gimnasta francés Samir Ait Said sufrió una impactante fractura durante la prueba de salto. En el debut de la gimnasia en la cita olímpica, el atleta de 26 años, tomó carrera y realizó el salto del potro, pero cayó mal y terminó con una gravísima lesión en su pierna izquierda. Las caras de estupor de los árbitros y asistentes de la prueba también dejaron en claro la gravedad de la fractura. Finalmente, Ait Said fue rápidamente atendido por los profesionales de la organización. El gimnasta ya no podrá ser parte de las otras pruebas, tanto individuales como por equipos, de las que debía participar.