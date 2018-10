12, Agosto, 2016 12, Agosto, 2016 11:27 a.m. 11:27 a.m.

TRUMP SE VUELVE A METER EN APRIETOS POR DECLARACIONES POLÉMICAS

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, comenzó la semana dispuesto a cambiar el tono de su campaña con un discurso económico, pero este viernes volvió a estar en problemas por una sucesión de declaraciones polémicas sobre su rival demócrata, Hillary Clinton, y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Desde Detroit (Michigan) el lunes, Trump quiso dejar atrás controversias recientes, como su enfrentamiento con los padres musulmanes de un soldado estadounidense fallecido en Irak, con un discurso en el que detalló las medidas económicas que impulsará si gana las elecciones de noviembre. Pero la atención al plan económico del magnate duró poco, ya que solo un día después, el martes, Trump volvió a ser blanco de numerosas críticas tras asegurar que los amantes de las armas pueden "hacer algo" para detener a Clinton, lo que fue interpretado como un llamado a la violencia. La indignación por esos comentarios no se hizo esperar y la propia Clinton subrayó que demuestran que "Trump no tiene el temperamento para ser presidente de Estados Unidos". Este viernes, Trump recurrió a Twitter para argumentar que son los periodistas quienes no han entendido el tono "sarcástico" de su último comentario polémico, en el que calificó al presidente Obama de "fundador" del grupo yihadista Estado Islámico (EI). Asimismo, el magnate atacó a la cadena de CNN por informar "tan seriamente" de sus comentarios sobre Obama como "fundador" del EI y también sobre Clinton, a quien consideró la "cofundadora" del grupo yihadista. Fuente: Globo Visión.