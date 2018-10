14, Agosto, 2016 14, Agosto, 2016 9:19 a.m. 9:19 a.m.

LUISIANA EN ESTADO DE EMERGENCIA POR LAS INUNDACIONES

Al menos dos personas murieron, cientos fueron evacuados y más de 7 mil fueron rescatadas de sus hogares y vehículos por unas inundaciones sin precedentes provocadas por lluvias torrenciales en el estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos, tal como han informado hoy las autoridades locales. Hasta ahora, las autoridades han confirmado dos muertes, la de un hombre de 68 años llamado William Mayfield, que se ahogó cuando trataba de abandonar su casa en la localidad de Zachary, y la de un hombre no identificado cuya camioneta fue arrastrada por el agua desde la autopista en Saint Helena Parish, en el norte del estado. El gobernador de Luisiana declaró el estado de emergencia por considerar que las inundaciones son extremadamente peligrosas y pidió a los residentes que no abandonen sus casas si no es estrictamente necesario.