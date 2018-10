ENCUENTRAN 80 ARMAS EN CASA DE EX PRESIDENTE SALVADOREÑO

9:58 a.m.

La Fiscalía salvadoreña allanó la casa del ex presidente Mauricio Funes (2009-2014) en busca de pruebas en el marco de una investigación que le sigue por presuntos delitos de corrupción, aseguró este sábado la dependencia.

"Estamos haciendo un registro de la casa, que por lo que hemos encontrado podemos decir que es la que utiliza de residencia el señor Funes, en busca de pruebas sobre la investigación que se le sigue", aseguró a periodistas el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Andrés Amaya.

Por su parte, Funes calificó como un "show" el allanamiento efectuado por la Fiscalía en su casa, al considerar que el órgano gubernamental "no ha encontrado ninguna prueba" de los presuntos delitos por los que es investigado.

Sin embargo, el fiscal Amaya indicó que en el registro efectuado en la casa, ubicada en una exclusiva residencial en el sector suroeste de San Salvador, se encontraron varias cajas fuertes que resguardaban unas 80 armas de fuego y municiones.

En tanto, Amaya afirmó que se hará un peritaje para determinar con certeza si las armas son legales, determinar su valor "pues algunas son de colección".

"¿Armas de colección y sables obsequiados por la Fuerza Armada cuando fui su comandante general es delito, según FGR?", cuestionó Funes.

Actualmente tanto el ex mandatario, como su hijo Diego Roberto Funes Cañas y la ex primera dama Vanda Pignato, están demandados por no justificar más de 700 mil dólares en el marco de un proceso civil que se ventila en la Cámara Segunda de lo Civil, que ha fijado la audiencia para el 12 de septiembre.

Fuente: Infobae