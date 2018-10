MORALES PREPARADO PARA DEJAR PRESIDENCIA DE BOLIVIA

El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que está "preparado" para dejar el cargo cuando concluya su tercer mandato en 2020, días después de que sectores afines a su Gobierno insistieran en que sea candidato nuevamente en 2019.

El mandatario se refirió al asunto en un acto en la ciudad amazónica de Cobija, fronteriza con Brasil, en el que explicó las metas de la llamada Agenda 2025, un programa con políticas de desarrollo para celebrar ese año los 200 años de la independencia de Bolivia.

"No estoy en campaña, por supuesto. Ustedes me han dicho “váyase”, me voy a ir en enero de 2020, estamos preparados para eso, pero cada autoridad que pasa deja siempre planificado (algo), antes no había ninguna planificación", afirmó el mandatario.

Fuente: Globo Visión.