05, Septiembre, 2016 05, Septiembre, 2016 11:57 a.m. 11:57 a.m.

PRESIDENTE FILIPINO INSULTA A OBAMA

El presidente filipino, Rodrigo Duterte calificó este lunes a Barack Obama de "hijo de p…" esperando que éste no lo sermonee sobre los derechos humanos cuando se reúnan en Laos. Duterte se enfureció por las advertencias de que podría exponerse a un cuestionamiento del presidente estadounidense por supuestos crímenes de guerra en Filipinas que en los últimos dos meses habrían dejado 2.400 muertos. "Debe ser respetuoso. Y no sólo lanzar preguntas y comunicados. Hijo de p…, te voy a maldecir en ese foro", dijo Duterte en una conferencia de prensa poco antes de despegar hacia Laos para asistir a una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). "Nos vamos a revolcar en el lodo como cerdos si me hace eso", añadió. Duterte debe reunirse bilateralmente con Obama el martes por la tarde al margen de la cumbre. El presidente filipino es conocido por la vulgaridad con la que habla.