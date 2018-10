12, Octubre, 2016 12, Octubre, 2016 8:42 a.m. 8:42 a.m.

DONANTES DEL PARTIDO REPUBLICANO LE PIDEN A TRUMP QUE LES DEVUELVA SU DINERO

1 DE 2 2 DE 2

Como si se tratara de clientes insatisfechos por un mal producto adquirido, importantes donantes de dinero para campañas presidenciales que no están nada a gusto con las actitudes de Donald Trump. Según los correos electrónicos obtenidos por la cadena de noticias NBC News, dos grandes donantes del Partido Republicano que aportaron decenas de miles de dólares a la campaña del magnate neoyorquino están realmente enojados con Trump y pretenden que el candidato les devuelva el dinero. "No puedo expresar lo suficiente mi decepción ante los eventos recientes que rodearon al Sr. Trump" le escribe uno de ellos al encargado de recolectar el dinero. Ese email tiene como "asunto" la frase: "Retiro del apoyo a Trump". La decisión de parte de los aportantes surgió a partir de los polémicos comentarios sexuales del candidato sobre las mujeres. Las declaraciones de Trump terminaron por exponer también las fuertes divisiones al interior del Partido Republicano. La fractura interna se intentó apaciguar hasta las elecciones presidenciales del 8 de noviembre, pero no fue posible. Paul Ryan, la máxima autoridad republicana en el Congreso, abandonó de facto a Trump este lunes, al igual que otros integrantes del partido que le pidieron al magnate la renuncia a su candidatura. Por otro lado, el jefe del Comité Nacional Republicano, Reince Priebus, declaró que estaba en total coordinación con Trump y apoyaba su carrera a la Casa Blanca. Fuente: Infobae