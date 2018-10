13, Octubre, 2016 13, Octubre, 2016 9:34 a.m. 9:34 a.m.

MUERE EL REY DE TAILANDIA

El rey de Tailandia Bhumibol Adulyadej murió este jueves tras más de 70 años de un reinado que le convirtió en el monarca más longevo en el trono, y sumió a Tailandia en una era de gran incertidumbre por su estatus de padre de la Nación. "Falleció plácidamente en el hospital de Siriraj", informó el palacio real en un comunicado. Tenía 88 años. El príncipe heredero Maha Vajiralongkorn sucederá a su difunto padre, e instó a la población a un duelo de un año. Todas las cadenas de televisión interrumpieron su programación, cambiándola por una pantalla gris, y en el recinto del centro médico donde estaba internado el rey cientos de personas rompieron en llanto, constató un periodista de la AFP. Aunque no tenía poderes políticos, el rey conservó en esta sociedad budista su imagen tutelar y protectora de sus súbditos. Bhumibol Adulyadej subió al trono en 1946, tras la muerte inexplicada de su hermano y muchos tailandeses no han conocido nunca a otro soberano. El rey, hospitalizado casi ininterrumpidamente desde hace dos años -fue tratado recientemente por una infección pulmonar, problemas cardíacos e hidrocefalia- no había vuelto a aparecer en público desde hacía casi un año. EFE