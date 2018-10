14, Octubre, 2016 14, Octubre, 2016 3:46 a.m. 3:46 a.m.

MICHELLE OBAMA: TRUMP “ES REPUGNANTE E INTOLERANTE

None

En uno de sus discursos más apasionados en esta carrera presidencial, Michelle Obama atacó este jueves con dureza al candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, por denigrar a las mujeres. En la Universidad del Sur de New Hampshire, rodeada de jóvenes, la primera dama pidió en especial a las mujeres que derroten al candidato republicano con su voto. El discurso de la primera dama ocurrió unas horas después de las acusaciones de acoso sexual de varias mujeres contra Trump, aunque ella no se refirió explícitamente a estos casos. Michelle Obama se centró en las palabras de Trump presumiendo de besar y manosear a las mujeres a su antojo. "Esto no va de política. Esto va de decencia humana básica. Es sobre lo que es correcto y lo que no. Y simplemente ya no podemos aguantar esto y exponer a nuestros hijos a esto. Ni un minuto más, mucho menos durante cuatro años… Ha llegado el momento de decir 'basta ya'. Esto tiene que parar ya”, dijo. Con la voz temblorosa, explicó que lo que había visto en las últimas horas tiene un "efecto personal" en ella y que no podía dar "el discurso normal de campaña". La primera dama no se refirió explícitamente a las últimas acusaciones de abuso sexual de varias mujeres contra Trump, pero dijo que las palabras del vídeo "no son un incidente aislado", sino "uno de los infinitos ejemplos de cómo ha tratado a las mujeres toda su vida". "La medida de una sociedad es cómo trata a sus niñas y a sus mujeres", dijo la primera dama, que se ha dedicado en los últimos meses a promover la educación de las niñas en todo el mundo y que este martes celebró en la Casa Blanca uno de sus últimos eventos con jóvenes mujeres. "Los hombres fuertes, los que son un modelo, no necesitan despreciar a las mujeres para sentirse fuertes", dijo Michelle, que recordó que los hombres de su familia no hablan como Trump.