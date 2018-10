30, Octubre, 2016 30, Octubre, 2016 3:52 a.m. 3:52 a.m.

VENEZUELA: GOBIERNO Y OPOSICIÓN BUSCAN DIÁLOGO

El Vaticano formará parte de la mesa de diálogo que buscan delegados del presidente venezolano Nicolás Maduro y la oposición, en dicha reunión se busca establecer un diálogo sobre la crisis política de Venezuela, así lo informó la canciller Delcy Rodríguez en un discurso en la XXV Cumbre Iberoamericana en Cartagena, Colombia. Rodríguez justificó así la ausencia de Maduro en la cumbre, pese a que su presencia había sido La ministra expresó que la iniciativa busca anular "acciones que pretenden por la vía no constitucional y antidemocrática el derrocamiento" del mandatario. Sobre la medianoche, el secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, indicó que representantes de los partidos de la alianza acudirán al encuentro, si bien subrayó que éste se producirá entre "escepticismo y desconfianza". "El temario es claro: Solución electoral, libertad de los presos políticos y retorno de los exiliados, atención a las víctimas de la crisis humanitaria y respeto a la Asamblea Nacional. De esa reunión podrían salir importantes conclusiones que permitan 'desescalar' el conflicto", expresó Torrealba en una comunicación difundida por la MUD. Las conversaciones fueron anunciadas el lunes por el enviado del papa Francisco, Emil Paul Tscherrig, pero líderes de la MUD las habían puesto en duda. En efecto, no todos en la alianza opositora están favorables a reunirse con el oficialismo. Antes del anuncio de Torrealba, partidos de la MUD hicieron pública una carta dirigida al secretario ejecutivo en la que señalaron que "no están dadas las condiciones para un diálogo, debido a que el gobierno insiste en bloquear todas las vías pacíficas, constitucionales y democráticas" para superar la crisis. La misiva instó a "dejar claro" que el encuentro "en ningún caso marca el inicio formal de un diálogo" y pidió incorporar a la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, no suscribieron el texto las tres mayores organizaciones políticas opositoras: Primero Justicia, del ex candidato presidencial Henrique Capriles; Voluntad Popular, del encarcelado Leopoldo López; y Acción Democrática, del presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup. La cita se pautó en la caribeña isla Margarita, pero la oposición exigió que fuera en Caracas. Por ahora no se ha oficializado el lugar que la albergará. Los contactos coinciden con momentos de gran crispación tras la suspensión del proceso hacia el referendo revocatorio que la MUD promueve contra Maduro, por denuncias de fraude. La oposición advirtió que mantendrá su agenda de protestas, con llamados renovados a una marcha hacia el palacio presidencial de Miraflores el próximo jueves. Pero el chavismo también movilizará a sus partidarios hasta Miraflores ese día. "Vamos a estar esperando", avisó este sábado el vicepresidente Aristóbulo Istúriz. INFOBAE