04, Noviembre, 2016 04, Noviembre, 2016 2:16 a.m. 2:16 a.m.

TRUMP ARREMETE CONTRA OBAMA POR HACER CAMPAÑA A FAVOR DE CLINTON

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, criticó hoy al presidente estadounidense, Barack Obama, por invertir la semana de acto en acto en favor de la demócrata Hillary Clinton en lugar de estar centrado en su trabajo. El magnate neoyorquino afirmó que Obama "no hace otra cosa que campaña" y lo describió como "activista en jefe" ("campaigner in chief") en un juego de palabras con el cargo de comandante en jefe ("commander in chief") que ostenta el mandatario como jefe de las Fuerzas Armadas. Durante un evento de campaña en Carolina del Norte, el magnate apuntó que “nos dirige gente estúpida, ¿de acuerdo? Nos dirige gente estúpida y uno de ellos está haciendo demasiada campaña”, en alusión a Obama. “¿Saben? El otro día dije, dejémoslo trabajar para que traiga de vuelta nuestros empleos que México nos robó. Dejémoslo trabajar en reconstruir nuestras Fuerzas Armadas'”, sostuvo Trump. Cabe resaltar que en las últimas encuestas, declaran un empate técnico entre Hillary Clinton y el candidato republicano. Los estados donde se podrían definir las elecciones este ocho de noviembre son: Carolina del Norte, Florida y Ohio.