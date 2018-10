05, Noviembre, 2016 05, Noviembre, 2016 2:07 p.m. 2:07 p.m.

FUERZAS DE SEGURIDAD SACAN A TRUMP DE MITIN POR AMENAZA

Este sábado, exactamente a las 9:01 ET, el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, fue escoltado por agentes del Servicio Secreto mientras pronunciaba un discurso durante un evento electoral en Reno, Nevada. Minutos después, Trump regresó al podio y expresó desafiante: "Nadie dijo que sería fácil, pero jamás nos detendrán". Después de eso, agradeció al Servicio Secreto, diciendo que no se les da suficiente crédito. No está claro qué ocurrió, aunque en el momento en que los agentes sacaron a Trump, algunos en la multitud gritaban. Un hombre de raza blanca con una chaqueta azul fue sacado del lugar, aparentemente esposado. Este es el último fin de semana antes de las elecciones el martes, en las que Trump disputará con Hillary Clinton la presidencia de Estados Unidos.