10, Noviembre, 2016 10, Noviembre, 2016 12:23 p.m. 12:23 p.m.

PERIODISTA RECRIMINA ACTITUD A RAMOS Y PIDE SU RENUNCIA

Una periodista peruana recrimina la actitud de Jorge Ramos, periodista de Univisión por la Cobertura dada durante el periodo de Elecciones Estadounidenses acontecidas el pasado 8 de noviembre. “Jorge, al verte en la pantalla del televisor, me entró la angustia y hasta tuve pena por ti. Cada número en favor de Trump con respecto a la votación eran como cuchillos encendidos que hacían llagas en tu cuerpo”, relata la periodista Patricia Arbulú, que conduce el programa “Entre Nos”. Las duras palabras de Arbulú, que en otras ocasiones ya ha protagonizado confrontaciones con otros famosos, fueron publicadas en una carta posteada en su perfil de facebook donde, además de cuestionar la posición del reconocido periodista, exige su renuncia de la cadena de televisión. “Tú y tu canal tienen una enorme responsabilidad, presentando al candidato republicano como el diablo que venía a llevarnos al infierno. No era tan sencillo darse cuenta que estas acciones sólo reivindicaban y engrandecen la imagen de alguien tan nefasto, por el momento, para ser presidente de este pais?. Era necesario tenerlo presente como el malvado de la película creando un rol protagónico para el?”, interpela la periodista. A lo largo de su relato responsabiliza a Ramos por la concepción construída sobre el candidato republicano Donald Trump, que resultó presidente electo al imponerse ante la demócrata Hillary Clinton. Tras una serie de señalamientos a Ramos por el enfoque y parcialidad con que supuestamente abordó las entrevistas y comentarios durante el proceso previo a la elecciones de los estadounidenses, Arbizú le reconoce como un personaje que pasará a la historia, sin embargo le advierte que será recordado como quien estaba del lado equivocado. “Cuando en las universidades se eduque a los estudiantes sobre la ética periodística puedo asegurar que serás nombrado como un claro ejemplo de lo que no se debe hacer y eso no es bueno para ti”.