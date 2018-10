04, Diciembre, 2016 04, Diciembre, 2016 8:07 a.m. 8:07 a.m.

CUATRO SISMOS SACUDIERON COSTA RICA ESTE DOMINGO

La madrugada de este domingo un sismo despertó a cientos de ticos. El movimiento de magnitud 3,7 se registró a las 5:34 a.m, a unos 15 kilómetros al norte de Quepos, en Puntarenas. A las 9:08 a.m. se registró otro movimiento de la misma magnitud en una zona cercana, 17 kilómetros al Norte de Dominical. “Se debió a un fallamiento local. Siempre que hay sismos en esas zonas, se siente bastante en el Valle Central, principalmente en el Sur. Tenemos reportes en Rohrmoser, Curridabat, Desamparados y otras zonas”, explicó el sismólogo Ronny Quintero. Tras un sismo de 5,5 grados ocurrido el jueves pasado en Cartago, las réplicas continúan. Este domingo se registraron 2 réplicas reportadas como sentidas. La primera fue a las 7:33 a.m y tuvo una magnitud de 3.5 grados y se registró 6 kilómetros al norte de Pacayas en Cartago. El segundo ocurrió a las 8:21 a.m en la misma zona y tuvo una magnitud de 2.8 grados, detalla el medio CR.Hoy.