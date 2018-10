23, Enero, 2017 23, Enero, 2017 5:08 a.m. 5:08 a.m.

PRIMER DECRETO DE DONALD TRUMP ES RETIRARSE DEL TTP

El presidente Donald Trump firmó este lunes por la mañana un decreto para poner fin a la participación de Estados Unidos en el Acuerdo Transpacífico (TPP) negociado por el Gobierno de Barack Obama y visto como un contrapeso a la influencia creciente de China, informó la cadena CNN. Para el economista Adolfo Acevedo, si bien Nicaragua no está entre los firmantes de dicho tratado, el hecho que Estados Unidos se retire, afecta a la economía nacional, puesto que Nicaragua es un fuerte exportados de arneses hacia México, país que si pertenece al acuerdo. "Si a México le bloquean el mercado, eso afectaría a Nicaragua", opina. Esta iniciativa de retiro, es la primera decisión del nuevo presidente republicano, que durante la campaña denunció con vehemencia este acuerdo "terrible", que "viola", según él, los intereses de los trabajadores estadounidenses; informa AFP. El texto, promovido por Washington y que supuestamente modela las reglas del comercio del siglo XXI, fue firmado en 2015, pero todavía no ha entrado en vigor. El tratado ha sido firmado por 12 países: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam, que representan el 40% de la economía mundial. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, gran defensor del acuerdo, estimó que el TPP sin Estados Unidos "no tendría sentido"; informa AFP.