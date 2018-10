PRISIÓN PARA MADRE QUE PROSTITUÍA A HIJA POR INTERNET EN ALEMANIA

8:41 a.m.

Una madre fue condenada este miércoles por un tribunal alemán a una pena de cuatro años de prisión por haber prostituido a través de Internet a una de sus hijas cuando tenía 16 años, informó un portavoz judicial.

La mujer llamada Nicole G., es una auxiliar médica de 37 años de edad, fue condenada por proxenetismo y abuso sexual grave a una menor, tras un juicio a puertas cerradas a causa de la edad de la víctima, menor de edad cuando ocurrieron los hechos.

Su ex compañero, Clemens F., un electricista de 40 años, también fue enjuiciado en el mismo tribunal por haber abusado de la adolescente y una de sus hermanas, entonces de 11 años de edad, fue condenado a cuatro años y diez meses de cárcel.

Según la acusación, la propia madre alentaba a su compañero a que abusara de la menor.

La treintañera había subido entre 2012 y 2013 anuncios en diferentes sitios de Internet en los cuales proponía, contra retribución económica, los servicios sexuales de su hija, a la que presentaba como mayor de edad.

Según la acusación, la madre establecía las citas con los clientes, negociaba las tarifas de las relaciones sexuales y luego se encargaba de cobrarlas. Había amenazado a su hija con echarla de la casa si rechazaba mantener relaciones sexuales con los hombres que compraban sus servicios.

Durante el proceso, la madre reconoció los hechos, pero no así su ex compañero. Este había negado cualquier responsabilidad, mencionando un complot fomentado por la madre y una de sus hijas, y hasta negó haber sido el compañero de su ex pareja, en tanto numerosos elementos demostraban lo contrario.

EFE