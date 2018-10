18, Febrero, 2017 18, Febrero, 2017 5:55 a.m. 5:55 a.m.

TRUMP: LA PRENSA ES “ENEMIGA DEL PUEBLO ESTADOUNIDENSE”

None

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en un tuit que la prensa tradicional de su país es “enemiga del pueblo estadounidense”. “La prensa que publica noticias falsas (los fallidos The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) no es mi enemiga, es enemiga del pueblo estadounidense”, publicó Trump en la red social. Asimismo, el magnate defendió su corta gestión gubernamental. “No crean en los medios de comunicación tradicionales (noticias falsas). La Casa Blanca está trabajando MUY BIEN. Yo heredé UN DESASTRE y estoy en el proceso de reparación”, tuiteó Trump. Durante la campaña presidencial, Donald Trump criticó a los medios de comunicación estadounidenses por una supuesta parcialización hacia su rival demócrata Hilary Clinton.