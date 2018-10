PIDEN INVESTIGAR A EMBAJADOR TICO EN NICARAGUA

Diputados costarricenses de diversas fracciones legislativas están exigiéndole al canciller Manuel González abrir una investigación contra el embajador en Nicaragua, Eduardo Trejos Lalli, quien es acusado por dos funcionarios de la sede diplomática por malos tratos y faltas de respeto.

Entre esos funcionarios se encuentra la exconsejera Natalia Rojas, quien el 14 de marzo presentó su dimisión por problemas de salud generados por supuestos malos tratos de Trejos hacia ella. También el cónsul general Álvaro Herrera, que renunció el 16 de noviembre de 2016, tras un altercado con el embajador.

Tras estas dos acusaciones, el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica se negó a ordenar una investigación contra el embajador, aduciendo que ambos hechos son meramente “temas administrativos”.

Según el medio Diario Extra, a pesar de tener la potestad de ordenar una investigación, el canciller González insiste en proteger al embajador.

“Hay una Dirección de Servicio Exterior que se encarga precisamente de dar apoyo y dar seguimiento a las cuestiones que pasan en el exterior. Yo no puedo estar detrás de todas las cosas como incidentes, malentendidos y controversias que pasan en 62 oficinas que tenemos en el exterior. Entonces mi función sería administrativa y no de canciller”, declaró González al medio tico.

Danny Hayling, diputado liberacionista y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, dijo que la actitud de González de no ordenar la investigación es “reprochable” y afirmó que el Ministro “toma el caso a la ligera”. Desde su punto de vista la investigación no debe demorar más.

“Se tuvo que haber abierto desde el primer incidente con el cónsul. Ahora con otro caso encima no cabe duda, el presidente Luis Guillermo Solís debería dejar los amiguismos y ordenarle al Canciller que investigue a Trejos, de lo contrario es cómplice de esa actitud del Ministro de proteger al embajador”, expresó.

El libertario Otto Guevara aseguró que este caso no es un hecho aislado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo atribuye a la “falta de seriedad” con que González y el Presidente han nombrado a personas ajenas a la carrera diplomática en puestos en el servicio exterior.

“Manuel González debe abrir una investigación, no puede dejar de hacerlo. Se trata de una embajada sumamente importante y sensible. Si no lo hace, el presidente Solís debe ordenárselo y demostrar que no protege a sus amigos”, sentenció.

El frenteamplista Gerardo Vargas se sumó a la exigencia al Ministro. El diputado considera que este tipo de hechos en una embajada pone en riesgo la imagen del país en el exterior. “Tuvo que haber actuado de manera inmediata. No hacerlo no evidencia una actitud transparente como la que el gobierno y él profesan”, manifestó.

100% Noticias se comunicó con el embajador Trejos Lalli, quien negó que haya acusaciones en su contra. “Hay una carta de renuncia de una funcionaria nada más”, aseguró.

El diplomático indicó que los argumentos de supuestos malos tratos de la funcionaria Rojas, es un tema que él tendría que responder a la misma, y que los diputados costarricenses que están pidiendo una investigación se debe a que “probablemente están mal informados”.

Eduardo Trejos Lalli fue nombrado como embajador en Nicaragua y presentó su carta credencial al presidente Daniel Ortega el pasado 5 de diciembre del 2016.

Foto: La Nación