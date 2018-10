ESTOS SON LOS PAÍSES MÁS IGNORANTES DE LATINOAMÉRICA

La firma Ipsos Mori realiza desde el año 2014 un sondeo en varios países del mundo para medir lo que ha llamado el Índice de Ignorancia, de acuerdo con las percepciones que tienen sus propios habitantes sobre distintos temas. Según esa encuesta, que en el 2016 abarcó a 40 países, los peor librados en Latinoamérica son Brasil y México, pues ocuparon los lugares 6 y 11 entre los más ignorantes, respectivamente. Mucho más atrás se encuentran Argentina (puesto 20), Perú (puesto 23), Chile (puesto 25) y Colombia (puesto 30). El Índice de Ignorancia de Ipsos Mori todavía no mide a países como Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay o Bolivia, además de las naciones centroamericanas. Para llegar a esa conclusión, la firma encuestó, el año pasado, a 27 mil 250 personas de entre 16 y 64 años de los 40 países, con preguntas para saber si sus habitantes están o no equivocados sobre lo que denomina “realidades factuales”. Porque, “las percepciones no son la realidad”, asegura Ipsos Mori. La firma Ipsos Mori realiza cada año un sondeo con preguntas sobre lo que denomina “realidades factuales” (como saber el número total de habitantes o el porcentaje del PIB anual que se invierte en salud). La firma determina el puntaje de cada país en 12 preguntas, sacando el margen de error hacia arriba o hacia abajo de las respuestas. Los que participaron en el sondeo este año debían responder, por ejemplo, si sabían el porcentaje de musulmanes que vive en su país (38 de los 40 países sobrestimaron, y a veces por mucho, ese número) o qué tan aceptable son la homosexualidad, el sexo entre adultos que no están casados y el aborto en sus respectivas naciones. También se les interrogó sobre el porcentaje del PIB anual que sus países destinan a la salud o, en una de las preguntas más generales, cuántos habitantes tiene en total la nación en la que viven.

Así quedó el listado de los países más ignorantes del mundo para la firma Ipsos Mori, en el 2016.

India China Taiwán Sudáfrica Estados Unidos Brasil Tailandia Singapur Turquía Indonesia México Canadá Montenegro Rusia Serbia Filipinas Hong Kong Israel Dinamarca Argentina Francia Vietnam Perú España Chile Hungría Japón Bélgica Polonia Colombia Suecia Noruega Italia Alemania Austria Malasia República Checa Corea del Sur Gran Bretaña Países Bajos

Nicaragua no aparece en la lista.