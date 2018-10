EXDIRECTOR DEL FBI ACUSA AL GOBIERNO DE TRUMP DE MENTIR

El ex director del FBI James Comey testifica este jueves ante el Senado estadounidense sobre la investigación de la posible interferencia rusa en las elecciones presidenciales, un día después de emitir un comunicado en el que reveló las presiones recibidas por Donald Trump para cesar las pesquisas acerca de el ex asesor Michael Flynn.

Comey, despedido por el mandatario en mayo, llegó a las 10 de la mañana (hora local, 14 GMT) para recibir las preguntas del Comité de Inteligencia de la cámara alta.

"El gobierno decidió difamarme a mí y, lo que es más importante, al FBI", dijo James Comey, ex director del Buró Federal de Investigaciones, citado por la BBC, este jueves en su audiencia frente al Senado de Estados Unidos.

"Las cambiantes explicaciones (sobre el despido) me confundieron y me preocuparon. (Trump) me dijo repetidamente que había hecho un buen trabajo y que era muy querido por la fuerza del FBI. Me confundió cuando dijo en TV que me despidió por la investigación sobre Rusia y cuando dijo que el despido alivió presiones. Eso no tuvo ningún sentido", añadió.

Información en desarrollo...