DESALOJAN A PAREJA ENCERRADA EN LOS BAÑOS DE UN CENTRO COMERCIAL

Guardias de seguridad de un centro comercial sorprendieron a una pareja de hombres que sostenía relaciones sexuales en uno de los baños del establecimiento. Por estos hechos, ambos fueron objeto de toda clase de insultos e incluso, de agresiones físicas.

El caso fue se remonta al pasado 1 de junio, y ocurrió dentro de uno de los baños para personas en condición de discapacidad del centro de compras.

Al ser sorprendida la pareja en el acto, los encargados de la seguridad del establecimiento procedieron a hacer el respectivo proceso de desalojo y grabaron un vídeo del reclamo, cuyas imágenes alcanzaron las redes sociales por mal uso de terceros.

En el vídeo se ve cómo el jefe de seguridad del centro comercial rechaza el acto y amenaza con negarles un próximo ingreso: “Los baños del centro comercial me los tienen que respetar, el centro comercial no es un prostíbulo, para eso hay moteles y mangas. Y aquí quedaron grabados ustedes porque eso es un irrespeto (…) cuando los vea aquí la seguridad se van a encargar de sacarlos porque son personas no gratas (...) y se me retiran por favor antes de que los levante a pata”.

En las últimas imágenes del vídeo quedó registrado, además, cómo este guardia no solo agredió verbalmente a uno de los dos hombres sino también, físicamente, propinándole un golpe.

El hecho ocurrió en el municipio de Sabaneta (Antioquia).