INCENDIO EN PERÚ DEJA HERIDOS Y DESAPARECIDOS

Cuatro personas están desaparecidas y ocho bomberos resultaron heridos por un gran incendio de duró al menos unas 20 horas en un centro comercial de Lima, Perú.

El fuego inició el mediodía del jueves en un inmueble conocido como "Galería Nicolini", plagado de baldes de pintura, balones de acetileno. El siniestro movilizó a unos 500 bomberos de distintas compañías.

"Tenemos cuatro personas que hasta ahora no hemos podido llegar a ellas. Hicimos todo lo posible, pero no tenemos la certeza de poder hacerlo durante la noche. Si no baja la temperatura y nos gana el fuego, no vamos a poder seguir buscando", dijo la madrugada del viernes el comandante del Cuerpo General de Bomberos, Fernando Campos.

Los bomberos reportaron la mañana del viernes que ocho de sus miembros fueron lesionados durante el combate de las llamas, ya controladas, que provocaban constantes explosiones.