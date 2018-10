21, Julio, 2017 21, Julio, 2017 7:02 a.m. 7:02 a.m.

COREA DEL NORTE IGNORA OFERTA DE DIÁLOGO CON COREA DEL SUR

Corea del Norte no ha respondido oficialmente a la oferta planteada por el gobierno surcoreano para iniciar este viernes el diálogo militar entre ambos países, y que fue calificada de "incongruente" por el régimen que lidera Kim Jong-un. “Pyongyang no ha mostrado su posición con el país vecino, por lo que la apertura del diálogo que proponía Seúl para hoy es difícil”, según informó en un comunicado el Ministerio de Defensa surcoreano. El Ministerio, señaló que la oferta continúa sobre la mesa y urgió al Norte a responder "lo antes posible" con vistas a reducir las tensiones en la península de Corea y de reabrir los canales militares de comunicación entre ambos países. Seúl propuso a comienzos de semana que ambos países iniciaran conversaciones militares para aliviar la actual tensión y también un encuentro de sus delegaciones de la Cruz Roja el 1 de agosto para intentar retomar los encuentros de familias separadas por la Guerra de Corea (1950-1953). Aunque no ha respondido formalmente a la propuesta, Corea del Norte señaló a través de sus medios oficiales que el diálogo no serviría de nada mientras Seúl su política "hostil" y cercana con Estados Unidos. Las dos Coreas siguen técnicamente en guerra ya que el conflicto que las enfrentó hace más de sesenta años se cerró con un alto el fuego en vez de un tratado de paz. © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!