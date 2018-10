12, Septiembre, 2017 12, Septiembre, 2017 9:43 a.m. 9:43 a.m.

LA OPOSICIÓN VENEZOLANA NEGÓ CUALQUIER TIPO DE DIÁLOGO CON MADURO

El diputado de la Asamblea Nacional y secretario nacional de Primero Justicia, Tomás Guanipa, aclaró que la oposición no participará el día miércoles en un proceso de diálogo con el gobierno de Maduro en República Dominicana. Guanipa aseguró que desconoce la razón por la que el canciller francés Jean-Yves Le Drian hizo esa declaración. "Estamos muy sorprendidos", afirmó. De hecho, agregó que la Unidad no tiene ni siquiera previsto reunirse para discutir lo anunciado por el canciller francés. La que también se pronunció al respecto fue la dirigente opositora inhabilitada por el chavismo, María Corina Machado, quien indicó que su espacio, Vente Venezuela, "no tiene ninguna información" sobre el supuesto diálogo. "La única negociación es la que establezca plazos, términos y condiciones para la salida del régimen", advirtió. Más temprano, el ministro Jean-Yves Le Drian, luego de un encuentro en París con su par de Venezuela, Jorge Arreaza, anunció el inicio de un supuesto diálogo.