SE SUICIDA CONGRESISTA DE EE.UU ACUSADO DE ACOSO SEXUAL

9:43 a.m.

El congresista estatal de Kentucky (EE.UU)este miércoles, dos días después de ser acusado de acoso sexual por una mujer que en el momento de los presuntos hechos era menor de edad.en un puente de Mount Washington, cerca de Louisville, confirmó a la televisión local WDRB el sheriff del condado de Bullitt, Donnie Tinnell. Johnson fue acusado este lunes por una mujer de haberla besado y manoseado sin su consentimiento durante la noche de Año Nuevo de 2012, cuando ella tenía 17 años. El martes, durante una rueda de prensa desde el altar de su iglesia en Louisville,. Antes de suicidarse, publicó un enigmático mensaje en su cuenta de Facebook en el que dijo que ya no podía controlar el trastorno porque según él sufría desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. "El trastorno por estrés postraumático 24/7 (24 horas al día, 7 días a la semana) durante 16 años es una enfermedad que me matará, ya no la puedo controlar más", dijo Johnson, que pidió a Dios que cuidara de su esposa, Rebecca.

