TRUMP SE DEFINE COMO UN "GENIO" ANTE LAS ESPECULACIONES SOBRE SU CAPACIDAD MENTAL

4:31 a.m.

EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se definió como "un genio muy estable" en un intento de zanjar las especulaciones sobre su capacidad y estabilidad mental que han circulado por Washington a raíz de la publicación de un libro sobre su Presidencia. "Realmente, a lo largo de mi vida, mis dos grandes activos han sido la estabilidad mental y ser, como, realmente listo", aseguróhttps://twitter.com/realDonaldTrump/status/949618475877765120 Trump mostraba así su indignación por los rumores que ha despertado la publicación este viernes del libro “Fire and Fury” (“Furia y fuego”), cuyo autor, Michael Wolff, asegura que los funcionarios de la Casa Blanca cuestionan las dotes del mandatario para gobernar. Según Wolff, “el cien por cien” de los asesores del presidente “le ven como un niño” y le llaman “idiota”, y su exestratega jefe, Steve Bannon, cree que el mandatario ha “perdido” la cabeza. “Este hombre no lee, no escucha. Es como un ‘pinball’, virando a todas partes”, dijo Wolff este viernes en una entrevista a la cadena NBC News. El mandatario estadounidense Donald Trump junto a su esposa e hijo Ese rumor sobre el entorno del presidente se sumó a la revelación de que, hace un mes, un grupo de legisladores -la mayoría demócratas- convocaron a una profesora de psiquiatría en la Universidad de Yale, Bandy X. Lee, para que les hablara sobre lo que el comportamiento de Trump revela sobre su estado mental. “(Trump) Va a perder el control, y estamos viendo las señales”, dijo Lee a los legisladores, según relató en una entrevista con el diario Politico el miércoles. El presidente dio más razones a quienes le acusan de padecer un trastorno narcisista este martes, cuando se jactó en Twitter de que, igual que el líder norcoreano Kim Jong-un, él también tiene acceso a un “botón nuclear”, pero que el suyo es “mucho más grande y más poderoso”. Esa amenaza de un ataque nuclear, sumada a las revelaciones del libro y la reunión en el Congreso, reavivó las especulaciones sobre la posibilidad de que Trump pudiera ser apartado del poder mediante la activación de la 25 enmienda de la Constitución estadounidense.