EE.UU NO RECONOCERÁ AL PRÓXIMO PRESIDENTE DE VENEZUELA

El Gobierno de Donald Trump no reconocerá al presidente que sea elegido en las próximas elecciones de Venezuela al considerar que son unos comicios "ilegítimos" y no cumplen los requisitos de ser "libres, justos, creíbles y transparentes". "Nuestra posición y la posición de la comunidad internacional es muy clara. Estas elecciones serán ilegítimas, los resultados no serán reconocidos", dijo ayer un alto funcionario del Departamento de Estado a los periodistas en Washington. "Y el Gobierno (venezolano) necesita hacer reformas electorales significativas que permitan unos comicios verdaderamente libres, justos, transparentes y creíbles bajo la observación internacional". Este es el tercer pronunciamiento del Departamento de Estado en tres días contra la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, integrada solo por oficialistas, de adelantar los comicios a una fecha por determinar antes del 30 de abril, cuando generalmente se efectúan a finales de año. En este contexto, Estados Unidos promete usar todas sus herramientas "diplomáticas, políticas y económicas", incluidas nuevas sanciones, para "que el régimen de Maduro rinda cuentas por sus prácticas corruptas, represivas y antidemocráticas". La embajadora de EE.UU ante la ONU, Nikki Haley, también emitió un comunicado sobre la convocatoria electoral en Venezuela asegurando que Estados Unidos "no se quedará de brazos cruzados mientras el pueblo venezolano continúa siendo victimizado por el régimen de Maduro".

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!