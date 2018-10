10, Febrero, 2018 10, Febrero, 2018 5:45 a.m. 5:45 a.m.

JUEZ NIEGA PEDIDO DE LULA DA SILVA PARA EVITAR LA PRISIÓN

Un juez de la Suprema Corte de Brasil negó la petición presentada por la defensa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión, para evitar su arresto una vez se agoten los recursos, y sometió la decisión final al pleno del Tribunal Supremo. Lula, presidente entre 2003 y 2010, fue condenado el pasado 24 de enero en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. Los abogados del ex mandatario ya habían presentado un "habeas corpus" preventivo ante el Tribunal Superior de Justicia, pero fue negado por un magistrado de esa misma corte. La defensa de Lula argumenta que una pena no puede ser ejecutada antes de que concluyan todas las fases de apelación, en las cuales sostiene que se puede llegar a demostrar la inocencia de un reo, aún después de que la condena haya sido ratificada en segunda instancia. Una cautelar de la Corte Suprema adoptada en 2016 permite que una sentencia sea ejecutada al concluir las apelaciones en segunda instancia y aun cuando existan posibilidades de otros recursos en tribunales superiores. Con la decisión del magistrado Edson Fachin, serán los 11 jueces que conforman el pleno del Tribunal Supremo, quienes tendrán la última palabra sobre el caso. Con información de Infobae.