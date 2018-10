ENTRENADOR SALVÓ VIDAS DURANTE TIROTEO EN ESCUELA DE LA FLORIDA

4:13 a.m.

Aaron Feis, guardia de seguridad de profesión y entrenador de fútbol americano, de la secundaria de La Florida evitó que la tragedia fuera mayor tras el tiroteo que se produjo. Feis utilizó su cuerpo como escudo para proteger a varios alumnos de las balas, sacrificando su vida por los demás.

"Conocía a Aaron personalmente entrené con él y mis dos hijos jugaron en su equipo. No sé cuándo se realizara su funeral y no sé cuántos adultos asistirán pero estoy seguro de que acudirán cientos de niños porque era muy querido en esta comunidad. Los niños lo adoraban, era una de las personas más maravillosas que he conocido, era un hombre fenomenal", declaraba Scott Israel.

"Todavía no conozco los detalles pero puedo decir que, cuando Aaron Feis murió, cuando fue asesinado de manera tan trágica y tan inhumana, lo hizo protegiendo a los demás. Puedo garantizarlo porque así era él", añadió el sheriff del condado de Broward.