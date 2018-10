WASHINGTON: HOMBRE SE DISPARA FRENTE A LA CASA BLANCA

La Casa Blanca fue cerrada temporalmente este sábado luego de que una persona se disparara frente al vallado de la residencia oficial del presidente Donald Trump. La identidad de la persona que se atacó a sí misma no ha sido revelada, solo se sabe que es un hombre. Por su parte, Cathy Milhoan, portavoz del Servicio Secreto, dijo a CNN que el incidente ocurrió en el ala norte de la CasaBlanca y que la víctima sufrió una sola herida de bala. Canales de televisión mostraron patrullas policiales y ambulancias estacionados en el lugar del incidente, que fue delineado con un perímetro de seguridad. Hasta el momento, no se reportan más heridos, confirmó el Servicio Secreto de Estados Unidos en su cuenta de Twitter. Los incidentes en los alrededores de la Casa Blanca no son raros. El 23 de febrero, un conductor fue arrestado después de estrellar su vehículo contra una valla de seguridad cerca de la presidencia. El automóvil no logró avanzar más allá de estas barreras.

