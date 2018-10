UNIÓN EUROPEA Y EE.UU EXPULSAN A DIPLOMÁTICOS RUSOS

6 a.m.

Lee también: 41 NIÑOS MURIERON EN INCENDIO DE CENTRO COMERCIAL EN RUSIA

Más de diez naciones europeas, incluido Estados Unidos, expulsaron ayer a diplomáticos rusos y el gobierno del presidente Donald Trump ordenó el cierre del consulado ruso en Seattle, en una represalia conjunta de Occidente contra Moscú por su presunto papel en el envenenamiento de un ex espía en Gran Bretaña. Al advertir sobre un número "inaceptablemente alto" de espías rusos en Estados Unidos, el gobierno anunció que 60 diplomáticos serán expulsados, todos agentes rusos de inteligencia bajo la cobertura de diplomáticos. El grupo incluye una decena destacados en una misión rusa ante Naciones Unidas que según las autoridades participaban en "una agresiva compilación" de inteligencia en suelo estadounidense.La medida fue una de las acciones más importantes adoptadas por Washington a la fecha para castigar a Moscú y al presidente Putin, en especial por sus actividades de inteligencia. "Esta es la mayor expulsión de agentes de inteligencia rusos en la historia de Estados Unidos", dijo el embajador estadounidense en Rusia, Jon Huntsman. En total, 18 países dispusieron la expulsión más de 100 espías rusos, dijo la primera ministra británica Theresa May aparte de los 23 en Gran Bretaña. La lista incluye al menos 16 naciones de la Unión Europea y podría aumentar. Alemania, Polonia y Francia tienen previsto expulsar a cuatro cada uno, la República checa tres e Italia dos. Ucrania, un país que no pertenece a la UE y está en conflicto con Moscú, decidió expulsar a 13 rusos, dijo el presidente Petro Poroshenko.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!