FUERTE SISMO DE 5.3 SACUDE AL SUR DE CALIFORNIA

8:51 a.m.

El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó este jueves un sismo de 5.3, registrado a las 12:29 pm con epicentro en Channel Islands, en el condado de Ventura, al sur de Los Ángeles, California.La región de Channel Islands está ubicada a 38 millas (61 kilómetros) al suroeste de la ciudad de Ventura y a menos de 100 millas al oeste de Los Ángeles. Según los datos preliminares, el sismo se sintió en una amplia región del sur de California. Hasta el momento no se han reportado lesionados o daños materiales a consecuencia del temblor. La Policía de Los Ángeles, indicó a través de las redes sociales que estaban trabajando para verificar que no se registraron heridos o daños a estructuras.El Servicio de Meteorología Nacional en Los Ángeles informó que no había peligro de un tsunami a raíz del movimiento telúrico.

