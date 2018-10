MADURO CONFIRMA QUE NO ASISTIRÁ A LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Lee también: CHILE OTORGARÁ VISA ESPECIAL A VENEZOLANOS QUE HUYEN DE GOBIERNO DE MADURO

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó la tarde del martes que no asistirá a la Cumbre de las Américas, que se realizará en Lima los días 13 y 14 de abril. "En esa cumbre no hay ningún tema que se vaya a decidir, es cumbre es una verdadera pérdida de tiempo (...). Anoche decidí que no voy a ir a la Cumbre de las Américas en Lima y me voy a quedar con el pueblo de Venezuela", dijo Maduro. El mandatario chavista culpó al Gobierno de Estados Unidos, a través del exsecretario de Estado, Rex Tillerson, de haber incitado a los otros países de la región a ponerse de acuerdo para evitar su llegada.También acusó al expresidente Pedro Pablo Kuczynski por retirarle la invitación al encuentro de mandatarios. "PPK, que decía 'Maduro no va a la Cumbre', un día se fue, lo sacaron de la presidencia del Perú por corrupto, bandido de cuatro suelas. Quien se mete con Venezuela, se seca", aseguró en el canal estatal de su país. Asimismo, Trump canceló ayer martes su participación en la Cumbre y Maduro aprovechó para arremeter contra varios de sus homólogos, a quienes según él Trump desdeña. "(Trump) los deprecia, él no se quiere sentar con (Enrique) Peña Nieto (México) porque es poca cosa para él, no se quiere sentar con Mauricio Macri (Argentina) porque le huele mal, no se quiere sentar con Juan Manuel Santos (Colombia) porque le huele a berrinche", exclamó.

