MACRON: “FRANCIA NO HA DECLARADO LA GUERRA A SIRIA"

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este domingo que los bombardeos llevados a cabo en Siria en respuesta a un presunto ataque químico no fueron una declaración de guerra contra el régimen de Bashar al Asad, sino una defensa del derecho internacional y de las resoluciones de la ONU. La ofensiva pretendía “intervenir de forma legítima en el marco multilateral” y no una declaración de guerra a Siria, insistió Macron. “Tuvimos éxito en el plano militar, todos los misiles lanzados alcanzaron sus objetivos, las capacidades químicas del régimen sirio han sido destruidas y no hubo ninguna víctima colateral”, dijo el mandatario.Agregó que, el único compromiso militar que tiene Francia en Siria es la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico, que está detrás de los principales atentados que ha sufrido su país en los últimos años.

