MADURO EXPULSA ENCARGADO DE NEGOCIOS DE EEUU EN VENEZUELA

10:25 a.m.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro anunció este martes la expulsión del mayor representante de Estados Unidos en Venezuela, Todd Robinson, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela. La expulsión se da tras repudiar las sanciones económicas impuestas por Washington en represalia por su reelección. El gobernante hizo el anuncio durante el acto en que fue proclamado como presidente reelecto, acusando a Todd Robinson de "conspirador" en Venezuela. "He declarado persona no grata, y anuncio el retiro en 48 horas, al encargado de negocios de Estados Unidos (Todd Robinson)", dijo Maduro.Robinson había llegado al país a finales del año pasado, pues desde 2010 ambas naciones no cuentan con embajadores. Maduro denunció que Estados Unidos busca desprestigiar las elecciones presidenciales del domingo pasado y acusó a Robinson y Brian Naranjo, también funcionario de la embajada estadounidense, de inmiscuirse en la política para operar en su contra. "Deben irse del país, en protesta y en defensa de la dignidad de la patria venezolana", dijo el gobernante.

