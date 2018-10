Daniel Hadad, en la asamblea de la SIP: "Siempre va a hacer falta buen periodismo"

El fundador y CEO de Infobae fue uno de los oradores de la segunda jornada de la 74ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en Salta

La segunda jornada de la 74ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)contó con dos platos fuertes: las exposiciones del fundador y CEO de Infobae Daniel Hadady del estadounidense Bob Woodward, uno de los periodistas que develaron el Watergate, ante periodistas, académicos y autoridades de medios de comunicación de todo el continente.

En el auditorio del centro de convenciones de la ciudad de Salta, Hadad comenzó su intervención recordando sus inicios: "Estoy por cumplir 57 años, nací en 1961, mi primer destino parecía que iba a ser la abogacía. Me hice abogado simplemente para regalarle el título a mi padre, nunca ejercí. Y al mismo tiempo estudié periodismo e hice una vida como la de muchos: comencé escuchando radio, empecé viendo televisión. Y en el 2012 que vender cinco radios y un canal de noticias".

¿Qué es el periodismo?, ¿va a desaparecer el periodismo?: las preguntas que respondieron los periodistas de Infobae

El fundador de Infobae recordó que ante esa situación Juan Antonio Giner, quien fue su profesor de tesis de maestría en la Universidad de Navarra, le dijo: "Daniel, pues debes de darles las gracias a estos hombres". "En el momento no lo entendí, pero creo que viendo hacia dónde está yendo la industria de la comunicación estoy absolutamente convencido de que los que estamos acá, los que estamos en prensa, ya sea en papel, y los que somos nativos digitales -al final del día, creo que hacemos lo mismo-, tenemos muchas más posibilidades de sobrevivir que aquellos que tienen otros medios, como la radio y la televisión", sostuvo y explicó: "Todavía me asombra ver cuando la televisión anuncia 'este lunes, a las 23 horas'. ¿Cómo este lunes y a las 23 horas? Yo quiero hoy ver las cosas cuando quiero, donde quiero y en el aparato en el que yo quiero. Lo mismo pasa con la radio: 'a las 6 de la mañana'… Sí, algún día; y si no lo escucho en Radiocut después o en algún player".

De WhatsApp a Netflix, los medios compiten hoy por la atención de los espectadores contra todo tipo de contenidos

"Hay una palabra en inglés, serendipity, que es ir a buscar algo con entusiasmo, algo que nos guste, y encontrarnos con otra cosa que era mejor. Y yo creo que con Infobae me pasó eso. Infobae nació hace 15 o 16 años y mi objetivo eran las computadoras. Yo quería llegarle a una computadora a un señor que estaba en la oficina, de 9 a 6 de la tarde -ese era el horario de producción de noticias-", recordó Hadad, antes de sostener que la llegada del teléfono inteligente, en 2007, hizo que el periodismo entre en competencia con todos aquellos contenidos a los que se puede acceder desde ese dispositivo: "Miren lo que ocurre hoy en 60 segundos de nuestras vidas: competimos contra todas esas cosas que podemos ver en el teléfono", dijo, y añadió: "La atención es una cosa limitada. A esta hora -en la semana es distinto- el 82% de los usuarios que estaban adentro de Infobae lo hacía a través del teléfono celular. Hay que trabajar para bien o para mal para este nuevo gagdget".

Para Hadad, la invención en 2007 del teléfono inteligente transformó el modo de producir contenidos informativos

En ese contexto, remarcó la importancia de empresas como Google, Facebook, Apple, Amazon y Microsoft, e hizo una distinción: "Siempre veo la tentación o la tendencia de unificar a Google con Facebook. Y hay una diferencia enorme: Google es una fuente de distribución perfecta; Facebook es un medio en sí mismo que no permite que lo que está en Facebook vaya a otra página". Así, "los usuarios de Infobae pasan unos 15 minutos por día en Infobae, que es mucho tiempo; pero los de Facebook pasan 45 minutos dentro de Facebook, porque Facebook te retiene. Google te distribuye. Y si uno entiende el algoritmo de Google puede ser visto en lugares donde habitualmente no llega con facilidad". "Si no está en Google, no existe", dijo Hadad citando al fundador de Wikipedia Jimmy Wales, y agregó: "Nos puede puede gustar o no, pero es una realidad".

Tras recordar que en 2017 la mitad de la población mundial -más de 3500 millones de personas- se conectaron a internet a través de un teléfono celular, el fundador de Infobae se refirió a las redes sociales, a las que comparó con la cadena de distribución de los diarios de papel, que sólo puede llegar "a donde llega un camión o aterrizar un avión": "Durante muchos años nosotros nos pasamos esperando que la gente viniese hacia nosotros. (…) Y creo que a los espectadores hay que ir a buscarlos, y hay que ir a buscarlos a las redes, nos guste o no. Nos puede gustar o no los comentarios, nos pueden gustar o no los trolls, un montón de cosas que hoy no controlamos y la verdad que son un detalle. Y miremos lo que son las redes: estamos hablando de miles de millones de personas que pueden acceder a nuestros medios".

Hadad repasó algunas de las transformaciones que sufrió el periodismo y los medios en el último tiempo: "Cuando empecé a trabajar, mi primer trabajo escrito fue en una editorial, que hacía revistas. Yo iba al archivo, y buscaba sobres en los que adentro estaban las fotos, y recortes… El archivista era un tipo importantísimo: hoy no hay más eso. Hoy está Google, y lo que no está en Gooble no está. Teníamos traductores: no tenemos más traductores. Está Google Translate o hay cosas más profesionales que se pagan y traducen en un minuto". "¿Qué hacemos nosotros hoy? Hacemos contenidos. Y un contenido es un gran artículo, con una buena pluma, o es un audio, o es una foto, o es un video. Por eso si yo tuviese que definir qué es un medio como el que hacemos nosotros, es algo que tiene todo eso. Y que intenta tener buenos textos, buenas fotografías, buenos audios y buenos videos".

Antes de referirse a la importancia de los buenos periodistas y la especial atención que merecen las tendencias surgidas en redes sociales como la Primavera Árabe o el #MeToo, entre las claves del éxito de Infobae Hadad mencionó, citando a Joseph Pulitzer, la fijación por "los detalles": "Nuestro objetivo para ganar la atención de nuestros espectadores es conocer más detalles. La información fría se mueve rápidamente. Si nos vamos a dedicar a los breaking news es difícil, Twitter va más rápido que nosotros muchas veces".

Hacia el final de su exposición, se refirió a la supuesta "muerte del periodismo" citando el reciente discurso de Ignacio Escolar al recibir el premio Gabriel García Márquez a la excelencia periodística: "Al periodismo lo dieron por muerte muchísimas veces, decía Escolar. Lo vi muerto por internet, lo vi muerto por la caída del papel, lo vi muerto por las redes sociales, muerto por los bots, muerto por las fake news…", explicó, a lo que añadió: "Seguimos haciendo periodismo. No está muerto ni va a morir. Siempre va a hacer falta buen periodismo, con buenos editores, que entre el vértigo y la marea de información y sepan ordenarla: sepan decir esto es noticia y esto no lo es. Esto se publica y esto no, a esto le falta algo, no escuchamos otras voces".

"Hoy más que nunca las redacciones son importantes, y son importantes los periodistas, y es importante la cultura de los periodistas, la capacidad de los periodistas, la integridad de los periodistas. Una mejor redacción hace un mejor diario, hace un mejor sitio de internet", sentenció.

Por último, explicó cuál es la filosofía con la que se trabaja en Infobae: "Sin duda que hay crisis, los que venimos acá lo sabemos. Sin duda que la industria está en crisis: lo que siempre me pregunto a la mañana cuando me levanto es cuándo la industria no estuvo en crisis. Y si no tuviésemos crisis y fuese esto muy fácil, estaríamos buscándonos otro oficio porque nos aburriríamos.

"Ir a los lugares", el consejo de Bob Woodward

Bob Woodward, el periodista que junto a Carl Bernstein destapó el escándalo del hotel Watergate, que derivó en la renuncia del entonces presidente norteamericano Richard Nixon en 1974, fue el otro de los protagonistas de la Asamblea General de la SIP, donde brindó una conferencia.

Según publicó el periódico El Tribuno de Salta, el periodista norteamericano se refirió a la reciente muerte de su colega Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita, y aseguró que ese asesinato "me recuerda a Watergate, cuando Nixon dijo que su personal inferior había organizado esas actividades y hoy sabemos que él mismo fue quien dirigió esa misión".

En ese sentido, el ganador de un premio Pulitzer también habló de Donald Trump, el protagonista de su último libro, Fear: Trump in the Whtie House, y consideró que "es un presidente legítimo, el asunto es a qué se está aventurando. La gente de Estados Unidos mejor que no se duerma porque mi mayor preocupación es que si hay una crisis grave el presidente no tiene un equipo de apoyo, él hace las cosas al vuelo".

Por último, ofreció una serie de consejos para quienes ejerzan el periodismo: "Salgan de internet, salgan de la biblioteca, vayan a los lugares de los hechos, hagan un examen detallado. No hay nada mejor que aprender de primera mano"; "A la gente le encanta hablar, le gusta pensar que son veraces y con frecuencia hacen admisiones de responsabilidad en contra de sus propios intereses"; "Hay que encontrar gente valiente, dispuesta a decir lo que piensa e ir a ellos en vez de usar internet o ir a un despacho".