EE.UU enviará a más de 5.000 soldados en la frontera con México

El Gobierno Estadounidense anunció hoy que desplegará más de 5.000 soldados en su frontera con Méxicopara responder a dos caravanas de migrantes centroamericanos que cruzan estos días Guatemala y México con destino a Estados Unidos.

En una rueda de prensa, el comandante del Mando Norte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Terrence J. O'Shaughnessy, explicó que 800 militares ya están de camino a la frontera suroeste del país y aseguró que, para finales de la semana el número de efectivos será de más de 5.000.

Donald Trump dijo muchas veces las últimas semanas que se necesitan más tropas para reforzar la seguridad en la frontera, capitalizando políticamente la caravana en plena campaña para las cruciales elecciones legislativas de mitad de mandato del 6 de noviembre, que podrían permitir al opositor Partido Demócrata recuperar el control del Congreso.

Trump volvió a arremeter el lunes contra la caravana de migrantes que partió el 13 de octubre de Honduras, compuesta por unas 7.000 personas según la ONU, aunque los organizadores ubican actualmente la cifra en 4.000, que viajan principalmente a pie actualmente a través de México.

"Muchos miembros de pandillas y algunas personas muy malas están mezcladas en la caravana que se dirige a nuestra frontera sur", escribió Trump en Twitter.

"Por favor, regresen, no serán admitidos en Estados Unidos a menos que pasen por el proceso legal. ¡Esto es una invasión de nuestro país y nuestros militares los están esperando!", agregó.

Many Gang Members and some very bad people are mixed into the Caravan heading to our Southern Border. Please go back, you will not be admitted into the United States unless you go through the legal process. This is an invasion of our Country and our Military is waiting for you!