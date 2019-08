VIDEO: Agreden a periodista durante transmisión en vivo

El reportero cubría una marcha contra la violencia en México.

Un hombre agredió con un golpe en pleno rostro al periodista de la televisión mexicana Juan Manuel Jiménez, cuando el reportero cubría este viernes una protesta contra la violencia de género, en la Ciudad de México.

El atacante sorprendió al comunicador del medio informativo ADN 40 mientras éste realizaba una transmisión en vivo de la marcha denominada "No me cuidan, me violan" y realizada en una zona céntrica de la capital mexicana.

Previo al impacto que lo desplomó, el joven periodista había esquivado la agresión de algunas jóvenes que le rociaron la cara con aerosol y le lanzaron pequeños objetos. Otras intentaron impedir la filmación de la protesta.

Jiménez rindió una declaración ante el Ministerio Público minutos después del suceso. "Esperamos que este caso no quede en la impunidad y que todo el peso de la ley caiga sobre la persona que me agredió", expresó el periodista.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México le brindó apoyo médico, legal y jurídico al reportero.

“Hacemos un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para localizar al hombre que agredió a @juanmapregunta intentando coartar la libertad expresión y la labor periodística”, pidió el medio ADN 40.

Los videos transmitidos por ADN 40 muestran las agresiones sufridas por el periodista durante su cobertura, y finalmente el golpe que lo derribó al suelo.