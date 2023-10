Argentina encara elecciones entre duros discursos y enfrentamientos de rivales

11:35 AM

Los candidatos a la presidencia de Argentina iniciaron las últimas semanas de campaña, rumbo a las elecciones generales prevista para el próximo 27 de octubre.

Duros discursos y enfrentamientos directos entre rivales, parecen ser parte de la estrategia elegida por los comandos de la oposición y el oficialismo.

Tras el primer debate presidencial a través de la radio y la televisión, los candidatos continuaron sus campañas recorriendo el interior del país y buscando enviar sus discursos en la previa de las elecciones generales que tendrán lugar a finales de octubre.

El ganador de los comicios internos y favorito en los sondeos de opinión, Alberto Fernández, representante del kirchnerismo, dijo que "quedan atrás cuatro años fatídicos y que conformará un gobierno que buscará el bienestar de todos los argentinos".

"Después de estos cautro años fatídicos que hemos pasado, cautro años de mentiras, cuatro años de frustración (...) les digo que no es verdad lo que nos hacen creer. Nos es verdad que nosotros cíclicamente chocamos con la misma piedra.

La piedra son ellos, que cíclicamente vuelven a gobernar. Y cíclicamente nos generan los mismos problemas", afirmó.

En tanto, el Presidente Mauricio Macri, que quiere conseguir su reelección, señaló: "No se puede volver atrás, con el populismo y con un gobierno que le diga a la gente desde un atril como pensar". "El resultado de las PASO (elecciones primarias, abiertas y simultáneas obligatorias) que trajeron mucho miedo en el mundo entero, porque el mundo no entiende que los argentinos podamos volver atrás (...) No volvemos atrás", señaló.

Mientras, el exministro de Economía y tercero en las encuestas, Roberto Lavagna, líder del Peronismo Federal y de los partidos de centro, remarcó: "Para crecer y salir se deben reconocer los fracasos". "Creo que ha llegado la hora de dejarse de burlar de los argentinos y de asumir los fracasos. Los fracasos que son asumidos son los que permiten cambios. Y en este caso es la clase política entera", enfatizó.