Trump dice que una "mayoría enojada" lo apoya contra el juicio político

El presidente Donald Trump dijo el viernes que creía que una "mayoría enojada" de votantes estadounidenses lo apoyaría contra una investigación de juicio político mientras buscaba reunir a sus partidarios para expresar su oposición al intento demócrata de expulsarlo.

En una arena repleta en Tupelo, Mississippi, Trump emitió sus quejas un día después de que la Cámara de Representantes controlada por los demócratas votó formalmente para establecer las reglas para la investigación sobre el intento de Trump de lograr que Ucrania investigue a su rival demócrata Joe Biden.

"El pueblo estadounidense está harto de las mentiras demócratas, los engaños y el extremismo", dijo Trump. Los demócratas, dijo, "han creado una mayoría enojada que votará a muchos demócratas que no hacen nada fuera de su cargo en 2020".

Una encuesta de Washington Post-ABC News publicada el viernes dijo que los estadounidenses están fuertemente divididos por la destitución, con un 49 por ciento que dice que Trump debe ser destituido y destituido de su cargo, mientras que un 47 por ciento dice que no.

Trump también expresó su confianza en que será capaz de derrotar a cualquier demócrata a quien termine oponiéndose en las elecciones de noviembre de 2020.

"Les estamos pateando el trasero", dijo.

Se burló de Beto O'Rourke horas después de que el ex representante de EE. UU. abandonara abruptamente la carrera por la nominación presidencial demócrata el viernes.

"Beto, ese pobre bastardo, pobre y patético", dijo Trump.

Repetidamente rechazó a Biden como deficiente mental y dijo que estaba "cayendo como una roca".

Trump volvió una y otra vez al escándalo de Ucrania que lo rodeaba. Defendió su llamada telefónica del 25 de julio con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, que se encuentra en el corazón de las acusaciones de juicio político contra él.

"Ahora soy una persona honesta de todos modos, pero ¿crees que cuando llamo a un nuevo presidente electo de un país que diría algo inapropiado cuando sé que tanta gente está escuchando en la línea?" dijo Trump.

Trump pidió a los republicanos que se unan a su alrededor.

"No se equivoquen, vienen detrás del Partido Republicano y de mí porque estoy luchando por usted", dijo.

Trump estaba en Tupelo para hacer campaña en nombre del candidato republicano del estado para gobernador, Tate Reeves, quien está en una apretada carrera contra el demócrata Jim Hood.

Trump criticó a Hood.

"Todo lo que sé es que luchó muy duro para elegir 'torcidos' Hillary Clinton y Barack Hussein Obama", dijo Trump, asegurándose de usar el segundo nombre del ex presidente. "No es el tipo de persona que necesitamos aquí, no aquí en Mississippi".

El concurso del martes podría ser un indicador del estado de ánimo del país a un año de las elecciones que determinará si Trump obtiene un segundo mandato como presidente de EE. UU.