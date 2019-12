Juan Guaidó: “No la detendremos hasta lograr la libertad de Venezuela”

La semana de protesta comenzó el lunes con concentraciones en distintas zonas del país

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, ratificó este martes su llamado a la calle, argumentando que es la vía para lograr la salida del gobierno en disputa y la crisis que atraviesa la nación suramericana.

A su llegada al Palacio Federal legislativo para la sesión ordinaria del Parlamento de este martes, Guaidó aseguró que “es importante para los venezolanos acompañar hoy a las enfermeras, mañana a los maestros, el jueves a los estudiantes”.

“Venezuela se revela a la miseria. Se revela a la desesperanza”, afirmó.

Resaltó que, en la protesta de este sábado 16 de noviembre, “no solamente nos vimos juntos. Nos vimos acompañados. Nos vimos fuertes en todos los estados del país. Reunificamos la lucha, que es lo más importante”.

El también presidente de la Asamblea Nacional (AN) pidió estar atentos a las convocatorias de los próximos días porque es “el vehículo, es la herramienta, de los ciudadanos libres”.“No la detendremos hasta lograr la libertad de Venezuela”, afirmó.

Precisamente en esta sesión de la AN, los parlamentarios discutirán sobre el derecho a protestar “sin represión y al ejercicio pacífico de nuestros derechos constitucionales”.

“La protesta no es para exigir mejores salarios o condiciones a la dictadura, porque ellos crearon la crisis. La protesta es para exigir a los que soportan al dictador que le quiten el respaldo”, indicó Guaidó.

La semana de protesta comenzó el lunes con concentraciones en distintas zonas del país.

LEA TAMBIÉN: Estudiantes venezolanos reprimidos durante protesta espontánea frente a Universidad Central

En Caracas un grupo se concentró en importante arteria vial considerada por el oficialismo como una zona libre de este tipo de manifestaciones, lo ocasionó que la Policía Nacional, armada con equipos antimotines, los empujara.

Diálogos entre las partes

El joven opositor también aprovechó el encuentro con los medios para volver a negar que continuara las negociaciones con el gobierno en disputa, a través de cualquiera de los mecanismos.

"El objetivo no es una mediación, no es una negociación, no es la protesta ni siquiera en sí mismo. Son vehículos para poder exigir (...) Aquí lo importante es la solución del conflicto. Aquí no hay una posibilidad de una solución del conflicto sin que se vaya el dictador, sin que cese la usurpación, sin lograr tener una elección presidencial realmente libre y depende de cada uno de los venezolanos", indicó.

Este mismo lunes, el presidente en disputa Nicolás Maduro participó desde el palacio de Gobierno, Miraflores, de una reunión de la meas de diálogo entre el oficialismo y un grupo de partidos minoritarios identificados como de oposición.

En declaraciones a los medios desde la AN, el diputado Francisco Torrealba indicó que el diálogo sigue vigente. Reveló que se coordinaría una “visita de intercambio” con los cancilleres del mecanismo de Montevideo.